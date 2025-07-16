Дыры на капусте: какие вредители их делают и как спасти будущий урожай

Дыры на капусте

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Каждый садовник стремится получить хороший и здоровый урожай, и появление дыр на капустных листьях становится тревожным сигналом. Эти повреждения не только портят внешний вид овоща, делая его непригодным для употребления в свежем виде, но и свидетельствуют об активности вредителей или болезней, угрожающих всему растению. Понимание причин появления дыр и своевременные меры борьбы являются ключевыми для сохранения будущего урожая.

Дыры на капусте: кто их делает, как распознать вредителей

Дыры на капусте чаще всего являются результатом работы различных вредителей, однако иногда могут указывать и на другие проблемы.

Вредители, прогрызающие капустные листья

Капустный белан (гусеницы) . Зеленые гусеницы с появляющимися из яиц желтыми полосками отложенных бабочками. Они способны прогрызать большие отверстия и даже съедать значительную часть листьев.

Капустная совка (гусеницы). Бурые гусеницы, преимущественно питающиеся по краям листьев, оставляя зубчатые прогрызы.

Улитки и улитки. Эти моллюски оставляют на листьях удлиненные скользкие следы и дырки неправильной формы. Они особенно активны во влажную погоду.

Крестоцветные блошки. Мелкие жучки, прогрызающие в листьях многочисленные мелкие дырочки, похожи на уколы. Это очень распространенный вредитель, особенно весной.

Капустная тля. Мелкие зеленые или серые насекомые, высасывающие соки из листьев. Это приводит к деформации листьев, пожелтению и, в конечном счете, к появлению мелких отверстий. Также тля покидает липкий налет (медвяную росу).

Капустная моль (личинки). Ее личинки прогрызают мелкие круглые дыры, часто укрываясь на обратной стороне листьев. Белые точки на нижней стороне листа могут быть яйцами моли.

Другие причины появления дыр

Недостаток кальция . Если дырочки появляются по краям листьев, затем буреют и отмирают, это может свидетельствовать о дефиците кальция в почве.

Некоторые грибковые инфекции, например, черная ножка, могут вызвать появление бурых пятен с последующим образованием дыр на листьях. Переувлажненная почва способствует развитию таких болезней.

Как диагностировать вредителей капусты

Начните с тщательного осмотра листьев, ища мелкие отверстия, прогрызенные края, а также яйца, личинок или самих вредителей (часто прячутся на обратной стороне листа).

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Круглые, равномерные отверстия чаще указывают на насекомых, таких как крестоцветная блошка или капустная моль.

Большие, зубчатые прогрызы — признак гусениц или улиток.

Липкий налет на листьях — характерный признак тли.

Важно учитывать сезонные особенности. Весной дыры реже, но до июня, когда капуста активно растет, вредители становятся более активными, особенно в теплую (свыше 20°C) и солнечную погоду. Регулярный обзор, например, раз в неделю после дождя, позволяет своевременно выявить проблему и выбрать правильные меры.

Чем разделать капусту, если появились дыры на листьях

Методы борьбы с крестоцветной блешкой

Крестоцветная блошка — это мелкий жучок, прогрызающий на капустном листе многочисленные мелкие дырочки, похожие на уколы.

Смешайте древесную золу и табачную пыль в пропорции 1:1 и припудрите листья растений. Можно также смешать пепел с гашеной известью. Делайте это в сухую, безветренную погоду. Повторяйте обработку три раза с интервалом 4-5 дней.

Разведите 1 стакан 9% уксуса в 10 л воды. Опрыскивайте растения вечером.

Возьмите по 1 стакану измельченного чеснока и листьев (пассинков) помидоров, пропустите через мясорубку, разведите в 10 л теплой воды, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

Залейте 4 кг картофельной ботвы 10 л воды, прокипятите в течение 15 минут, дайте остыть, процедите и разведите водой 1:1. Опрыскивайте вечером.

500 г свежих листьев и корней одуванчика пропустите через мясорубку, залейте 10 л воды, хорошо перемешайте, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта в 1 л воды. Этот раствор также является источником азота для растений.

Блешка не любит влагу, поэтому регулярный полив и рыхление почвы помогут ее отпугнуть.

Методы борьбы с капустной молью и гусеницами

Гусеницы капустной моли, капустного белана и капустной совки способны быстро повредить листья капусты.

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Регулярно осматривайте листья (особенно с обратной стороны) и собирайте гусениц вручную. Яйца можно соскребать или смыть сильной струей воды.

Используйте средства на основе Bacillus thuringiensis (Бактоцид, Лепидоцид, Битоксибациллин, Актофит). Эти бактерии поражают пищеварительную систему гусениц, и они перестают питаться. Опрыскивайте растения вечером, когда гусеницы наиболее активны.

Растворите хозяйственное мыло в воде (40-50 г на 10 л воды) и опрыскайте растения. Мыло укупоривает дыхательные пути гусениц и создает защитную пленку.

Используйте настои с резким запахом. 500 г свежей полыни залейте 5 л кипятка, настаивайте 2 часа. Опрыскивайте растения раз в 3-4 дня. Горький запах полыни отпугивает бабочек. 200 г измельченного чеснока залейте 5 л воды, настаивайте сутки, этот настой отпугивает бабочек и препятствует отложению яиц.

Смешайте 1 стакан 9% уксуса (или 200 мл) с 10 л воды. Обрабатывайте листья вечером, избегая попадания на корни.

200 г табачной пыли или листьев залейте 10 л горячей воды, настаивайте 3 часа, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

1 стакан древесной золы растворите в 10 л воды с добавлением 40 г мыла. Опрыскивание эффективно для уничтожения гусениц и является подкормкой.

Методы борьбы с улитками и улитками

Улитки и улитки активны во влажную погоду, оставляя отверстия неправильной формы и слизистые следы.

Собирайте улиток вручную рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны.

Выройте небольшие канавки вокруг грядки с капустой и присыпьте их дно пеплом, песком, измельченной яичной скорлупой или ореховой скорлупой. Улиткам трудно передвигаться по шероховатой поверхности.

Можно использовать тонкую пленку, раскладывая ее на ночь. Утром под ней соберутся улитки, которые можно будет легко собрать.

Прикопайте вечером рядом с капустной грядкой лоточки с пивом, квасом, соком или разбавленным вареньем с дрожжами. Улитки привлекаются запахом и тонут.

Обрабатывайте почву и растения раствором уксуса — 1 стакан 9% уксуса растворите в 10 л воды. Обильно поливайте капусту и землю вокруг нее.

Спирт разбавляют с водой в пропорции 1:6 (или 10 мл нашатыря на 10 л воды) и опрыскивают початки.

150 г горчичного порошка смешайте с 5-8 л воды и обработайте капусту методом опрыскивания. Можно также увлажнить им почву.

Заварите двойную дозу молотого или растворимого кофе и опрыскивайте каждый куст капусты. Запах кофе неприятный для моллюсков.

Методы борьбы с тлей

Тля высасывает соки из растений, деформирует листья и оставляет липкий налет.

При небольшом количестве вредителей можно сбить их сильной струей воды из шланга или раздавить скопление тли вручную (в перчатках).

Одно из самых популярных и эффективных средств против тли — растворите 100 г хозяйственного мыла (или 300 г дегтярного, 250 мл зеленого мыла) в 10 л теплой воды. Опрыскивайте капусту, сосредотачиваясь на нижней стороне листьев и местах скопления тли.

1-2 стакана древесной золы залейте 10 л горячей воды, добавьте 50 г мыла и дайте настояться 24 часа. Опрыскивайте раз в неделю.

200 г измельченного чеснока залейте 1 л воды, настаивайте 5 дней. Затем разведите 100 мл настоя в 10 л воды. Резкий запах отпугивает тлю. Возделывайте раз в 7-10 дней.

200 г табачной пыли или листьев залейте 5 л воды, настаивайте 2 дня. Процедите и добавьте 50 г мыла. Никотин является токсичным для тли.

50 мл нашатырного спирта растворите в 10 л воды. Этот раствор действует как инсектицид и источник азота.

50 г красного молотого перца залейте 1л воды, дайте настоять 2 часа. Разбавленный раствор (1:10) использовать для опрыскивания.

Помните, что эффективность народных средств может варьироваться в зависимости от степени поражения и условий. Для достижения наилучших результатов часто рекомендуется комбинировать разные методы и регулярно осматривать растения.