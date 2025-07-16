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Разное
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Дыры на капусте: какие вредители их делают и как спасти будущий урожай

Дыры на капусте: как бороться с крестоцветной блошкой, капустной молью, гусеницами, улитками и улитками, тлей

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Дыры на капусте

Дыры на капусте

Каждый садовник стремится получить хороший и здоровый урожай, и появление дыр на капустных листьях становится тревожным сигналом. Эти повреждения не только портят внешний вид овоща, делая его непригодным для употребления в свежем виде, но и свидетельствуют об активности вредителей или болезней, угрожающих всему растению. Понимание причин появления дыр и своевременные меры борьбы являются ключевыми для сохранения будущего урожая.

Дыры на капусте: кто их делает, как распознать вредителей

Дыры на капусте чаще всего являются результатом работы различных вредителей, однако иногда могут указывать и на другие проблемы.

Вредители, прогрызающие капустные листья

  • Капустный белан (гусеницы) . Зеленые гусеницы с появляющимися из яиц желтыми полосками отложенных бабочками. Они способны прогрызать большие отверстия и даже съедать значительную часть листьев.

  • Капустная совка (гусеницы). Бурые гусеницы, преимущественно питающиеся по краям листьев, оставляя зубчатые прогрызы.

  • Улитки и улитки. Эти моллюски оставляют на листьях удлиненные скользкие следы и дырки неправильной формы. Они особенно активны во влажную погоду.

  • Крестоцветные блошки. Мелкие жучки, прогрызающие в листьях многочисленные мелкие дырочки, похожи на уколы. Это очень распространенный вредитель, особенно весной.

  • Капустная тля. Мелкие зеленые или серые насекомые, высасывающие соки из листьев. Это приводит к деформации листьев, пожелтению и, в конечном счете, к появлению мелких отверстий. Также тля покидает липкий налет (медвяную росу).

  • Капустная моль (личинки). Ее личинки прогрызают мелкие круглые дыры, часто укрываясь на обратной стороне листьев. Белые точки на нижней стороне листа могут быть яйцами моли.

Другие причины появления дыр

  • Недостаток кальция . Если дырочки появляются по краям листьев, затем буреют и отмирают, это может свидетельствовать о дефиците кальция в почве.

  • Некоторые грибковые инфекции, например, черная ножка, могут вызвать появление бурых пятен с последующим образованием дыр на листьях. Переувлажненная почва способствует развитию таких болезней.

Как диагностировать вредителей капусты

Начните с тщательного осмотра листьев, ища мелкие отверстия, прогрызенные края, а также яйца, личинок или самих вредителей (часто прячутся на обратной стороне листа).

  • Круглые, равномерные отверстия чаще указывают на насекомых, таких как крестоцветная блошка или капустная моль.

  • Большие, зубчатые прогрызы — признак гусениц или улиток.

  • Липкий налет на листьях — характерный признак тли.

Важно учитывать сезонные особенности. Весной дыры реже, но до июня, когда капуста активно растет, вредители становятся более активными, особенно в теплую (свыше 20°C) и солнечную погоду. Регулярный обзор, например, раз в неделю после дождя, позволяет своевременно выявить проблему и выбрать правильные меры.

Чем разделать капусту, если появились дыры на листьях

Методы борьбы с крестоцветной блешкой

Крестоцветная блошка — это мелкий жучок, прогрызающий на капустном листе многочисленные мелкие дырочки, похожие на уколы.

  • Смешайте древесную золу и табачную пыль в пропорции 1:1 и припудрите листья растений. Можно также смешать пепел с гашеной известью. Делайте это в сухую, безветренную погоду. Повторяйте обработку три раза с интервалом 4-5 дней.

  • Разведите 1 стакан 9% уксуса в 10 л воды. Опрыскивайте растения вечером.

  • Возьмите по 1 стакану измельченного чеснока и листьев (пассинков) помидоров, пропустите через мясорубку, разведите в 10 л теплой воды, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

  • Залейте 4 кг картофельной ботвы 10 л воды, прокипятите в течение 15 минут, дайте остыть, процедите и разведите водой 1:1. Опрыскивайте вечером.

  • 500 г свежих листьев и корней одуванчика пропустите через мясорубку, залейте 10 л воды, хорошо перемешайте, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

  • Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта в 1 л воды. Этот раствор также является источником азота для растений.

Блешка не любит влагу, поэтому регулярный полив и рыхление почвы помогут ее отпугнуть.

Методы борьбы с капустной молью и гусеницами

Гусеницы капустной моли, капустного белана и капустной совки способны быстро повредить листья капусты.

  • Регулярно осматривайте листья (особенно с обратной стороны) и собирайте гусениц вручную. Яйца можно соскребать или смыть сильной струей воды.

  • Используйте средства на основе Bacillus thuringiensis (Бактоцид, Лепидоцид, Битоксибациллин, Актофит). Эти бактерии поражают пищеварительную систему гусениц, и они перестают питаться. Опрыскивайте растения вечером, когда гусеницы наиболее активны.

  • Растворите хозяйственное мыло в воде (40-50 г на 10 л воды) и опрыскайте растения. Мыло укупоривает дыхательные пути гусениц и создает защитную пленку.

  • Используйте настои с резким запахом. 500 г свежей полыни залейте 5 л кипятка, настаивайте 2 часа. Опрыскивайте растения раз в 3-4 дня. Горький запах полыни отпугивает бабочек. 200 г измельченного чеснока залейте 5 л воды, настаивайте сутки, этот настой отпугивает бабочек и препятствует отложению яиц.

  • Смешайте 1 стакан 9% уксуса (или 200 мл) с 10 л воды. Обрабатывайте листья вечером, избегая попадания на корни.

  • 200 г табачной пыли или листьев залейте 10 л горячей воды, настаивайте 3 часа, процедите и добавьте 1 ст. л. жидкого мыла.

  • 1 стакан древесной золы растворите в 10 л воды с добавлением 40 г мыла. Опрыскивание эффективно для уничтожения гусениц и является подкормкой.

Методы борьбы с улитками и улитками

Улитки и улитки активны во влажную погоду, оставляя отверстия неправильной формы и слизистые следы.

  • Собирайте улиток вручную рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны.

  • Выройте небольшие канавки вокруг грядки с капустой и присыпьте их дно пеплом, песком, измельченной яичной скорлупой или ореховой скорлупой. Улиткам трудно передвигаться по шероховатой поверхности.

  • Можно использовать тонкую пленку, раскладывая ее на ночь. Утром под ней соберутся улитки, которые можно будет легко собрать.

  • Прикопайте вечером рядом с капустной грядкой лоточки с пивом, квасом, соком или разбавленным вареньем с дрожжами. Улитки привлекаются запахом и тонут.

  • Обрабатывайте почву и растения раствором уксуса — 1 стакан 9% уксуса растворите в 10 л воды. Обильно поливайте капусту и землю вокруг нее.

  • Спирт разбавляют с водой в пропорции 1:6 (или 10 мл нашатыря на 10 л воды) и опрыскивают початки.

  • 150 г горчичного порошка смешайте с 5-8 л воды и обработайте капусту методом опрыскивания. Можно также увлажнить им почву.

  • Заварите двойную дозу молотого или растворимого кофе и опрыскивайте каждый куст капусты. Запах кофе неприятный для моллюсков.

Методы борьбы с тлей

Тля высасывает соки из растений, деформирует листья и оставляет липкий налет.

  • При небольшом количестве вредителей можно сбить их сильной струей воды из шланга или раздавить скопление тли вручную (в перчатках).

  • Одно из самых популярных и эффективных средств против тли — растворите 100 г хозяйственного мыла (или 300 г дегтярного, 250 мл зеленого мыла) в 10 л теплой воды. Опрыскивайте капусту, сосредотачиваясь на нижней стороне листьев и местах скопления тли.

  • 1-2 стакана древесной золы залейте 10 л горячей воды, добавьте 50 г мыла и дайте настояться 24 часа. Опрыскивайте раз в неделю.

  • 200 г измельченного чеснока залейте 1 л воды, настаивайте 5 дней. Затем разведите 100 мл настоя в 10 л воды. Резкий запах отпугивает тлю. Возделывайте раз в 7-10 дней.

  • 200 г табачной пыли или листьев залейте 5 л воды, настаивайте 2 дня. Процедите и добавьте 50 г мыла. Никотин является токсичным для тли.

  • 50 мл нашатырного спирта растворите в 10 л воды. Этот раствор действует как инсектицид и источник азота.

  • 50 г красного молотого перца залейте 1л воды, дайте настоять 2 часа. Разбавленный раствор (1:10) использовать для опрыскивания.

Помните, что эффективность народных средств может варьироваться в зависимости от степени поражения и условий. Для достижения наилучших результатов часто рекомендуется комбинировать разные методы и регулярно осматривать растения.

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