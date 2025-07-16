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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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910
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У Польщі змінять гімн і герб: яка причина

У Польщі створили групу експертів для перегляду державних символів. Планують змінити гімн і герб.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прапор з гербом Польщі

Прапор з гербом Польщі / © gettyimages.com

У Польщі готують новий закон про державні символи. У ньому можуть змінити порядок куплетів гімну, а також трохи оновити вигляд герба та прапора.

Про це повідомило видання inPoland.

Над документом працюватиме спеціальна група з 14 експертів: чиновників, істориків, геральдистів, дизайнерів і представників культурних інституцій. Усе це ініціювало Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

Новий документ базуватиметься на пропозиціях, підготовлених ще у 2021 році за правління партії PiS. Наприклад, у гімні хочуть переставити куплети, щоб відновити історичну послідовність.

«Серед пропозицій була зміна порядку куплетів. Другий куплет починався б словами „Jak Czarniecki do Poznania“, а третій — „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę“. Тоді у Мінкульті зазначали, що така зміна відновила б історичний зміст гімну. Однак у Польському історичному товаристві вважають такі зміни невиправданими, оскільки гімн у його нинішньому вигляді був встановлений після відновлення незалежності Польщі та ніколи не змінювався», — йдеться в статті.

PiS також пропонували, щоб у білого орла золотими були не лише кігті, а й усі лапи. А червоний фон на прапорі міг би стати темнішим — так званого кармазинового відтінку. Також розглядають ідею запровадження двох офіційних прапорів: звичайного червоно-білого та окремого державного — з гербом.

Нагадаємо, в Польщі виявили надгробок з лицарем часів Тевтонського ордену. Кам’яна плита завдовжки 150 см виготовлена з готландського вапняку. На рельєфі зображено чоловіка в кольчузі, зі щитом і мечем у руках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
910
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