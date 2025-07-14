Польща викличе 235 тисяч громадян на ВЛК: до чого готуються

Польща готує масштабну військову кваліфікацію / © Associated Press

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Від 2026 року Міністерство оборони Польщі розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації, під час якої 235 тисяч громадян отримають повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вперше серед адресатів — не лише чоловіки призовного віку, а й жінки та особи старші за 50 років.

Про це пише видання Wyborcza.

«Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Після проходження медичного огляду та співбесіди з військовими представниками, дані будуть внесені до військового реєстру», — уточнюють журналісти.

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Усі призовники отримають звання рядового, однак військові квитки надаватимуться лише добровольцям, які вирішать вступити до армії. Решта потраплять до пасивного резерву.

Зокрема, повістки отримають:

чоловіки віком 19 років

чоловіки 20–24 років, які не проходили військово-лікарської комісії

особи з тимчасовим обмеженням придатності (категорії B6–B24), термін дії якого добігає кінця 2026 року

Також повістки отримають жінки, які мають або здобувають освіту в галузях, важливих для обороноздатності, зокрема:

медицина та ветеринарія

мореплавство, авіація

психологія, реабілітація, радіологія

лабораторна діагностика, ІТ телеінформатика

штурмани, перекладачі

За даними Defence24, станом на червень 2025 року чисельність польських збройних сил становить приблизно 154 тисячі кадрових військових і 19,6 тисячі строковиків. Окремо діє територіальна оборона — близько 37 тисяч солдатів.

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На випадок загрози Польща передбачає значне збільшення військового контингенту за рахунок цивільного населення.