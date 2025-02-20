В Польше упали обломки ракеты

Польское космическое агентство обвинили в том, что это ведомство неэффективно передало информацию о падении обломков ракеты.

В Польше в среду, 19 февраля, были обнаружены обломки ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Об этом пишет польское издание onet.pl

По данным СМИ, в среду над Польшей в небе появился необычный объект. Это были сгоревшие в атмосфере остатки второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, запущенной 1 февраля из Калифорнии.

Утром на территории склада в Коморниках, близ Познани, был обнаружен неопознанный объект. Владелец заподозрил, что это может быть фрагмент ракеты Falcon 9. Около 15:30 полиция Познани сообщила, что второй обломок, идентичный найденному в Коморниках, был обнаружен в лесу в селе Веры под Познанью (Великопольское воеводство).

Также в Польше разразился скандал между министерствами и Польским космическим агентством (POLSA).

"Была проблема с коммуникацией с Польским космическим агентством, которое неэффективно передавало нам информацию", — ответил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Политик рассказал, что агентство направило сообщение в Министерство обороны на устаревший электронный адрес.

Пресс-секретарь Польского космического агентства Агнешка Гапыш заявила в среду, что Польское космическое агентство (POLSA) предупреждало правительство во вторник о ракете Falcon 9.

Коммюнике по поводу инцидента опубликовало польское Министерство развития и технологий.

"В связи с нарушениями, случившимися в процессе информирования Польским космическим агентством (POLSA) о неконтролируемом входе в атмосферу сегмента ракеты Falcon 9, министр развития и технологий Кшиштоф Пашик срочно вызвал президента POLSA для предоставления объяснений", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что министр Пашик обязал президента POLSA "немедленно пересмотреть и изменить процедуры уведомления, которые использовались Агентством до сих пор, в том числе с точки зрения способа их распространения и оценки возможности возникновения инцидентов, а также их дальнейшего обновления".

В министерстве добавили, что информация об обломках ракеты "не отражала оценку ситуации, вытекающей из докладов, отправленных Агентством, и могла ввести в заблуждение общественность".

Напомним, в Польше пьяная украинка оставила дома 5 детей без еды и в холоде.

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