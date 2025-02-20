У Польщі впали уламки ракети

Польське космічне агентство звинуватили у тому, що це відомство неефективно передало інформацію про падіння уламків ракети.

У Польщі в середу, 19 лютого, знайшли уламки ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Про це пише польське видання onet.pl

За даними ЗМІ, у середу в небі над Польщею з'явився незвичайний об'єкт. Це були згорілі в атмосфері залишки другого ступеня ракети Falcon 9 компанії SpaceX, запущеної 1 лютого з Каліфорнії.

Вранці на території складу в Коморниках, поблизу Познані, було виявлено непізнаний об'єкт. Власник запідозрив, що це може бути фрагмент ракети Falcon 9. Близько 15:30 поліція Познані повідомила, що другий уламок - ідентичний знайденому в Коморниках, був виявлений в лісі в селі Віри під Познанню (Великопольське воєводство).

Також у Польщі спалахнув скандал між міністерствами та Польським космічним агентством (POLSA).

"Була проблема з комунікацією з Польським космічним агентством, яке не ефективно передавало нам інформацію, - відповів міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Політик розповів, що агентство надіслало повідомлення до міністерства оборони на застарілу електронну адресу.

Речниця Польського космічного агентства Аґнєшка Ґапиш заявила в середу, що Польське космічне агентство (POLSA) попереджало уряд у вівторок про ракету Falcon 9.

Комюніке з приводу інциденту опублікувало польське міністерство розвитку і технологій.

"У зв'язку з порушеннями, що сталися в процесі інформування Польським космічним агентством (POLSA) про неконтрольований вхід в атмосферу сегмента ракети Falcon 9, міністр розвитку і технологій Кшиштоф Пашик терміново викликав президента POLSA для надання пояснень", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що міністр Пашик зобов'язав президента POLSA "негайно переглянути і змінити процедури повідомлення, які використовувалися Агентством до цього часу, в тому числі з точки зору способу їх розповсюдження та оцінки можливості виникнення інцидентів, а також їх подальшого оновлення".

У міністерстві додали, що інформація про уламки ракети "не відображала оцінку ситуації, що випливає з доповідей, надісланих Агентством, і могла ввести в оману громадськість".

Нагадаємо, у Польщі п'яна українка залишила вдома 5 дітей без їжі та у холоді.

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