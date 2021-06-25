В Польше ураган повалил деревья и снес сотни крыш

Тысячи людей остались без света.
В Польше в результате ураганов и торнадо, которые пронеслись над юго-восточной частью страны в четверг и в ночь на пятницу, три человека получили травмы, сорвано сотни крыш, тысячи людей остаются без света. Польские метеорологи предупреждают, что в южных регионах Польши снова могут возникнуть ураганы и торнадо.
Об этом в пятницу, 25 июня, проинформировал RMF24.
Отмечается, что торнадо пронеслось над населенными пунктами Либрантова и Конюшова вблизи города Новы Сонч на юге РП, в результате которого в обоих населенных пунктах сорвано или повреждено более 100 крыш домов.
В свою очередь в правительственном центре безопасности Польши отметили, что в итоге непогоды по всей стране полностью или частично повреждено 860 крыш домов, в том числе 630 жилых. Спасатели более 3 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, наибольше в Мазовецком (Варшава), а также Силезском воеводствах (Катовице). Больше всего вызовов касалось откачки воды из затопленных домов, ликвидации последствий повреждения домов в результате непогоды, устранения поваленных деревьев и поломанных веток с дорог, возобновление работы линий электропередачи.
Storm in Poland ⛈️ #DechartGames pic.twitter.com/mFAZ1rJM1g— Andżelika Wołodkowicz (@andzela_wo) June 24, 2021
Meanwhile, in Poland https://t.co/LzRYwSQqtd— Dan, Tropical Storm Danny Expert (@ KF00T) June 24, 2021
По состоянию на утро пятницы более 28 тыс. пользователей в Польше оставались без электроэнергии.
Между тем около 300 пострадавших и сметенные ветром дома: на юго-востоке Чехии пронесся мощный торнадо .Точное количество жертв стихии пока не известно. В регионе объявлено чрезвычайное положение, а под завалами домов ищут людей.