В Польше ураган повалил деревья и снес сотни крыш

Тысячи людей остались без света.

В Польше в результате ураганов и торнадо, которые пронеслись над юго-восточной частью страны в четверг и в ночь на пятницу, три человека получили травмы, сорвано сотни крыш, тысячи людей остаются без света. Польские метеорологи предупреждают, что в южных регионах Польши снова могут возникнуть ураганы и торнадо.

Об этом в пятницу, 25 июня, проинформировал RMF24.

Отмечается, что торнадо пронеслось над населенными пунктами Либрантова и Конюшова вблизи города Новы Сонч на юге РП, в результате которого в обоих населенных пунктах сорвано или повреждено более 100 крыш домов.

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В свою очередь в правительственном центре безопасности Польши отметили, что в итоге непогоды по всей стране полностью или частично повреждено 860 крыш домов, в том числе 630 жилых. Спасатели более 3 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, наибольше в Мазовецком (Варшава), а также Силезском воеводствах (Катовице). Больше всего вызовов касалось откачки воды из затопленных домов, ликвидации последствий повреждения домов в результате непогоды, устранения поваленных деревьев и поломанных веток с дорог, возобновление работы линий электропередачи.

Meanwhile, in Poland https://t.co/LzRYwSQqtd — Dan, Tropical Storm Danny Expert (@ KF00T) June 24, 2021

По состоянию на утро пятницы более 28 тыс. пользователей в Польше оставались без электроэнергии.

Между тем около 300 пострадавших и сметенные ветром дома: на юго-востоке Чехии пронесся мощный торнадо .Точное количество жертв стихии пока не известно. В регионе объявлено чрезвычайное положение, а под завалами домов ищут людей.

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