У Польщі буревій повалив дерева та зніс сотні дахів

Тисячі людей залишилися без світла.

У Польщі внаслідок буревіїв і торнадо, що пронеслися над південно-східною частиною країни у четвер та в ніч проти п’ятниці, троє осіб зазнали травм, зірвано сотні дахів, тисячі людей залишаються без світла. Польські метеорологи попереджають, що у південних регіонах Польщі знову можуть виникнути буревії та торнадо.

Про це у п'ятницю, 25 червня, поінформувало RMF24.

Зазначається, що торнадо пронеслося над населеними пунктами Лібрантова та Конюшова поблизу міста Нови Сонч на півдні РП, в результаті якого в обох населених пунктах зірвано або пошкоджено понад 100 дахів будинків.

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Своєю чергою в урядовому центрі безпеки Польщі зазначили, що у результаті негоди по всій країні цілком чи частково пошкоджено 860 дахів будинків, зокрема 630 житлових. Рятувальники понад 3 тис. разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди, найбільше у Мазовецькому (Варшава), а також Сілезькому воєводствах (Катовіце). Найбільше викликів стосувалося відкачування води із затоплених будинків, ліквідації наслідків пошкодження будинків в результаті негоди, усунення повалених дерев та поламаних гілок з доріг, відновлення роботи ліній електропередачі.

Meanwhile, in Poland https://t.co/LzRYwSQqtd — Dan, Tropical Storm Danny Expert (@KF00T) June 24, 2021

Станом на ранок п’ятниці понад 28 тис. користувачів у Польщі залишалися без електроенергії.

Тим часом близько 300 потерпілих і зметені вітром будинки: південним сходом Чехії пронісся потужний торнадо.Точна кількість жертв стихії наразі не відома. У регіоні оголосили надзвичайний стан, а під завалами будинків шукають людей.

Новини світу: південний схід Чехії пошматував потужний торнадо

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