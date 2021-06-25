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Chevrolet збирається "підірвати" авторинок бюджетним седаном

Chevrolet збирається "підірвати" авторинок бюджетним седаном

Associated Press

Основним ринком цієї моделі стане Мексика.

Компанія Chevrolet збирається вивести на ринок недорогий седан.

Так, в автомобільному світі повинна з'явитися бюджетна модель Cavalier Turbo. У довжину вона досягає 4 614 мм, а в ширину - 1 798 мм. Висота становить 1 485 мм, а відстань між осями досягає 2 640 мм.

Цікаво, що назвати цей автомобіль новим не можна, адже він продається на ринку Китаю під назвою Chevrolet Monza.

Зовні автомобіль повністю відповідає китайському аналогу. Однак є деякі нововведення. Серед них - світлодіодна оптика і 16-дюймові колісні диски. Також седану обіцяна мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, люк на даху, камера заднього виду, круїз-контроль, система моніторингу сліпих зон і задній парктронік. Оздоблення салону виконано зі штучної шкіри.

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У рух новий Chevrolet Cavalier Turbo призводить турбодвигун, пов'язаний з 6-ступінчастим "автоматом". Подробиць про силову установку поки немає. У Китаї аналогічний автомобіль пропонується з 1,0 і 1,3-літровим двигунами потужністю 125 і 163 к.с. відповідно. Обидва агрегати працюють в парі з автоматичною коробкою передач і шестиступінчастою МКПП. Також доступна гібридна версія.

Основним ринком моделі стане Мексика. Бюджетний автомобіль будуть пропонувати і в інших країнах Латинської Америки. До дилерам новинка надійде в кінці поточного року за ціною від 14 тисяч доларів.

Раніше розповідалося про те, що на український ринок повертаються бюджетні автомобілі Chevrolet.