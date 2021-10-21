В России актрису, которая пародировала генерала МВД, арестовали

Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудницы полиции.
В Уссурийске арестовали российскую актрису из популярного интернет-сериала, в котором она спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк.
Об этом сообщает VL.ru.
Согласно данным источников, мировой суд установил, что 43-летняя Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудницы полиции. Артистку признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП ( "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") и оштрафовали на тысячу рублей (369 гривен — Ред.).
Кроме того, согласно данным источника "Лента.Ру" в правоохранительных органах, десять суток ареста женщине назначили в силу того, что имея семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угрозы убийством, она систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22:00 и на слушания в мировой суд не являлась.
Напомним:
- С марта 2019 года за неуважение к российским властям наказывают пользователей Сети. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Наказывать тех, кто оскорбил власть, государство, чиновников или общество предлагают драконовскими штрафами и даже тюремным заключением.
- Впервые нашумевший закон применили к 34-летнему жителю Новгородской области Юрию Картежеву из-за его поста со словами "Путин – сказочный долбой*б". 23 апреля его оштрафовали на 30 тысяч рублей (12,3 тыс грн), после чего возмущенные российские пользователи запустили флешмоб в его поддержку.