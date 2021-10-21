В Росії акторку, яка пародіювала генерала МВС, заарештували

Лариса Кривоносова знялася у відеоролику в формі співробітниці поліції.

В Уссурійську заарештували російську актрису з популярного інтернет-серіала, в якому вона спародіювала офіційного представника МВС Росії, генерал-майора поліції Ірину Волк.

Про це повідомляє VL.ru .

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Згідно з даними джерел, мировий суд встановив, що 43-річна Лариса Кривоносова знялася у відеоролику в формі співробітниці поліції. Артистку визнали винною за частиною 1 статті 17.12 КоАП ( "Незаконне носіння форменого одягу із знаками розрізнення, з символікою державних воєнізованих організацій, правоохоронних або контролюючих органів") і оштрафували на тисячу рублів (369 гривень - Ред.).

Крім того, згідно з даними джерела "Лента.Ру" в правоохоронних органах, десять діб арешту жінці призначили внаслідок того, що маючи сім судимостей, зокрема за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, катування, погрози вбивством, вона систематично порушувала заборону залишати постійне місце проживання після 22:00 і на слухання до мирового суду з'являлася.

Нагадаємо:

Від березня 2019 року за неповагу до російської влади карають користувачів Мережі . Відповідний закон ухвалила Державна дума. Карати тих, хто образив владу, державу, чиновників або суспільство пропонують драконівськими штрафами та навіть ув'язненням.

. Відповідний закон ухвалила Державна дума. Карати тих, хто образив владу, державу, чиновників або суспільство пропонують драконівськими штрафами та навіть ув'язненням. Вперше нашумілий закон застосували до 34-річного мешканця Новгородської області Юрія Картежева через його пост зі словами "Путін – казковий довбой*б". Його оштрафували на 30 тисяч рублів (12,3 тис грн), після чого обурені російські юзери запустили флешмоб на його підтримку.

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