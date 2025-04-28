В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы

Конклав

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В Ватикане объявили дату конклава для избрания нового Папы. Он начнется на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Кардиналы Римско-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы 7 мая. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Ватикане сегодня.

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Решение было принято во время закрытой встречи кардиналов после похорон Папы Франциска.

Официальное объявление даты ожидается в ближайшее время.

В голосовании примут участие около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира. Они должны избрать нового главу Церкви, которая объединяет более 1,4 миллиарда католиков.

Предыдущие два конклава, состоявшихся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Ранее сообщалось, что участие в конклаве — собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви — примет украинец Николай Бычок.

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

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