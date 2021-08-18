Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев

Приоритет предоставят женщинам, девочкам и группам меньшинств.

Правительство Великобритании планирует предоставить убежище 20 тысячам афганских беженцев в течение следующих нескольких лет.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в этом году право на участие в программе британского правительства получат пять тысяч человек, в том числе переводчики и их семьи. Приоритет будут предоставлять женщинам, девочкам и группам меньшинств.

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"Мы в долгу перед всеми, кто работал с нами последние двадцать лет, чтобы сделать Афганистан лучше, — указал британский премьер-министр Борис Джонсон. — Многие из них, особенно женщины, сейчас срочно нуждаются в нашей помощи".

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател призвала другие страны помочь, указав: "Мы не сможем делать это в одиночку".

Разработанная программа подобна той, которую Великобритания ввела во время сирийской войны. Напомним, в частности, что с 2014 по 2021 год в Соединенное Королевство также перебрались 20 тысяч человек.

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В правительстве признают, что вывести людей из Афганистана будет значительно сложнее из-за степени контроля талибов.

Власти страны утверждают, что новая схема "не поставит под угрозу национальную безопасность", поскольку каждый прибывший должен будет пройти "жесткий контроль безопасности".

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин .

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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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