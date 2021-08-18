Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 августа 2021 рассказывает, что Рыбам задуматься о прошлом, а Овнам — смело двигаться

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях сделайте первый шаг. На работе не бойтесь начать новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Продвигайтесь дальше. В любви задумайтесь, что значат для вас деньги, а на работе стоит улучшить свое финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что вы сами достигли. В отношениях можно немного проявить слабость. В рабочих моментах все складывается как нельзя лучше.

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РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Вам помогают небеса. В любви стоит двигаться вперед. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обидеться. В отношениях остерегайтесь предательства. В рабочих вызовах вас могут коварно ударить в спину.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет трудно, но не стоит прогибаться под проблемы. В отношениях попробуйте разделить тяжелую ношу на двоих. На работе ищите единомышленников.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Добавьте больше огня. В любви действуйте активно. В решении рабочих моментов добавьте энтузиазма.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Поймите, чего вы хотите в этом мире. В любовных отношениях выясните отношение вашего партнера или партнерши к деньгам. На работе старайтесь к успеху.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях двигайтесь вместе с выбранной цели. На работе время отдохнуть от забот.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Смело двигайтесь к выбранной цели. В любви отправляйтесь на свидание. На работе ожидайте командировок.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед, помня, что вы можете упасть. На работе воспользуйтесь дружественными советами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Задумывайтесь о прошлом. В любви можно поностальгировать по былым отношениями. На работе ищите дружескую поддержку.

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