Надя Дорофеева топлесс попозировала перед окном и засветила грудь

Звезда показала откровенный кадр.

Певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, продолжает отдыхать с мужем Владимиром Дантесом в Турции.

Артистка наделала не только кучу фото в бикини, но и более откровенных. В частности, звезда попозировала любимому топлесс. На снимке, который знаменитость опубликовала в своих Instagram-stories, Надя появилась только в одних трусиках, стоя лицом к панорамному окну. Дорофеева прикрыла грудь волосами и все же засветила формы.

Надя Дорофеева топлесс / instagram.com/nadyadorofeeva

Также звезда похвасталась стройными ножками и аппетитными ягодицами.

Как отреагировали фолловеры на такой пикантный снимок, неизвестно. Вполне вероятно, что фаны засыпали кумира реакциями и комментариями.

Напомним, не так давно Надя Дорофеева в желтом мини-бикини показала подтянутый пресс. На снимке артистка позировала перед камерой на шезлонге.

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