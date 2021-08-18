Надя Дорофеева топлесс попозировала перед окном и засветила грудь

Звезда показала откровенный кадр.
Певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, продолжает отдыхать с мужем Владимиром Дантесом в Турции.
Артистка наделала не только кучу фото в бикини, но и более откровенных. В частности, звезда попозировала любимому топлесс. На снимке, который знаменитость опубликовала в своих Instagram-stories, Надя появилась только в одних трусиках, стоя лицом к панорамному окну. Дорофеева прикрыла грудь волосами и все же засветила формы.
Также звезда похвасталась стройными ножками и аппетитными ягодицами.
Как отреагировали фолловеры на такой пикантный снимок, неизвестно. Вполне вероятно, что фаны засыпали кумира реакциями и комментариями.
Напомним, не так давно Надя Дорофеева в желтом мини-бикини показала подтянутый пресс. На снимке артистка позировала перед камерой на шезлонге.