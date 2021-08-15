Надя Дорофеева в желтом мини-бикини показала подтянутый пресс

Сейчас артистка отдыхает с мужем в Турции.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно отправилась в долгожданный отпуск, ошарашила поклонников.

Так, в сторис на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой появилась в желтом мини-бикини. Фото было сделано в Кемере, Турция.

На снимке артистка позировала перед камерой на шезлонге. Кроме этого, Дорофеева показала свою стройную фигуру: накачанный пресс, маленькую талию, аппетитную грудь и длинные ножки.

Надя Дорофеева в мини-бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

Также звезда демонстративно на фотографии подняла руки и показала, что будто потягивается.

"Просыпаюсь" — соответственно подписала фото исполнительница.

Напомним, недавно Надя устроила фотосет во дворе своего дома. Тогда звезда похвасталась идеальными ногами без целлюлита и пятой точкой.

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