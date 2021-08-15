Надя Дорофеева в желтом мини-бикини показала подтянутый пресс

Сейчас артистка отдыхает с мужем в Турции.
Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно отправилась в долгожданный отпуск, ошарашила поклонников.
Так, в сторис на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой появилась в желтом мини-бикини. Фото было сделано в Кемере, Турция.
На снимке артистка позировала перед камерой на шезлонге. Кроме этого, Дорофеева показала свою стройную фигуру: накачанный пресс, маленькую талию, аппетитную грудь и длинные ножки.
Также звезда демонстративно на фотографии подняла руки и показала, что будто потягивается.
"Просыпаюсь" — соответственно подписала фото исполнительница.
Напомним, недавно Надя устроила фотосет во дворе своего дома. Тогда звезда похвасталась идеальными ногами без целлюлита и пятой точкой.