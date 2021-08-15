Наводнение в Турции унесло жизни 57 человек

Новости Турции: число жертв наводнения на севере страны возросло до 57 человек
Число погибших из-за вызванных проливными дождями наводнениях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 57, еще 76 человек пропали без вести.
Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Ранее сообщалось о 55 погибших и 284 пострадавших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын.
"В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 - в Синопе", — заметил Сойлу.
По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, 454 здания сильно повреждены или разрушены от наводнения и селей, которые стали их последствием.
Напомним, в Турции разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России. На борту находились восемь человек: пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В результате аварии погибли все, кто был на борту.
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