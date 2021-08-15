Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают нам глаза на некоторые вещи в нашей жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 августа 2021 рассказывает, что Водолеям стоит открыть свое сердце, Львам надо расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, возможно, получите премию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь к выбранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте свои силы и возможности. В любви уравновесит чувства и разум. На работе покажите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка кубков"
Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие гулянки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Смерть"
Изменения — на пользу. В любви все может кардинально измениться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе время показать силу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте во благо. В отношениях выберите цель, к которой стоит стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В любовных перипетиях вас ждет успех. В работе проблемы решатся сами собой.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Умеренность"
Взвесьте все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе не стоит волноваться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушайтесь к голосу сердца.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Все изменится. В любви измените свою тактику. В движении по карьерной лестнице НЕ оступитесь.
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