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Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро открывают нам глаза на некоторые вещи в нашей жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 августа 2021 рассказывает, что Водолеям стоит открыть свое сердце, Львам надо расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

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Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, возможно, получите премию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Смело двигайтесь к выбранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Маг"

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Сбалансируйте свои силы и возможности. В любви уравновесит чувства и разум. На работе покажите профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

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Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие гулянки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

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Изменения — на пользу. В любви все может кардинально измениться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

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Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе время показать силу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

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Работайте во благо. В отношениях выберите цель, к которой стоит стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз пентаклей"

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Дела улучшаются. В любовных перипетиях вас ждет успех. В работе проблемы решатся сами собой.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

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Взвесьте все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе не стоит волноваться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

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Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушайтесь к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

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Все изменится. В любви измените свою тактику. В движении по карьерной лестнице НЕ оступитесь.

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