Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают нам глаза на некоторые вещи в нашей жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 августа 2021 рассказывает, что Водолеям стоит открыть свое сердце, Львам надо расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, возможно, получите премию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь к выбранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Маг"

Сбалансируйте свои силы и возможности. В любви уравновесит чувства и разум. На работе покажите профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие гулянки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

Изменения — на пользу. В любви все может кардинально измениться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе время показать силу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте во благо. В отношениях выберите цель, к которой стоит стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В любовных перипетиях вас ждет успех. В работе проблемы решатся сами собой.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

Взвесьте все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе не стоит волноваться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушайтесь к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Все изменится. В любви измените свою тактику. В движении по карьерной лестнице НЕ оступитесь.

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