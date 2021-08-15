Получит военный ответ: Байден пригрозил "Талибану"

Глава Белого дома посоветовал талибам не вступать в конфронтацию с американцами.

Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан" получит военный ответ, если подвергнет опасности американцев в Афганистане.

Об этом сообщает Белый дом.

"Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США", — говорится в заявлении Байдена.

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Президент США добавил, что об этом было сообщено представителям талибов на переговорах в Дохе.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.

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