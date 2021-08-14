В Турции перевернулся автобус со студентами: почти 30 пострадавших

В Турции перевернулся автобус со студентами: почти 30 пострадавших

В результате ДТП пострадали 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана.

В Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 29 человек, большая часть из которых студенты.

Об этом сообщает издание Somut Haber.

Авария произошла сегодня, 14 августа, около 18:30 по местному времени в районе Бостанлик на 120-м километре шоссе Кайсери-Кахраманмараш.

В результате ДТП пострадали 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана.

Фото: Somut Haber

Известно, что состояние семи пострадавших тяжелое.

Все травмированные доставлены в близлежащие больницы.

По предварительной информации, автобус слетел с дороги в кювет из-за размытой дождем дорогу.

Полиция проводит расследование.

Напомним, в Турции разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России. На борту находились восемь человек: пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В результате аварии погибли все, кто был на борту.

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