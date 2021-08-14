В Турции перевернулся автобус со студентами: почти 30 пострадавших

В результате ДТП пострадали 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана.
В Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 29 человек, большая часть из которых студенты.
Об этом сообщает издание Somut Haber.
Авария произошла сегодня, 14 августа, около 18:30 по местному времени в районе Бостанлик на 120-м километре шоссе Кайсери-Кахраманмараш.
В результате ДТП пострадали 29 человек, 27 из которых студенты курсов Корана.
Известно, что состояние семи пострадавших тяжелое.
Все травмированные доставлены в близлежащие больницы.
По предварительной информации, автобус слетел с дороги в кювет из-за размытой дождем дорогу.
Полиция проводит расследование.
Напомним, в Турции разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России. На борту находились восемь человек: пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В результате аварии погибли все, кто был на борту.