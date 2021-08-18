Лидеры G7 обсудят ситуацию в Афганистане на виртуальном саммите

К соответствующей договоренности пришли Байден и Джонсон.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на следующей неделе соберутся на виртуальном саммите для обсуждения ситуации в Афганистане.

К соответствующей договоренности во время разговора пришли президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Белый дом.

Отмечается, что главы США, Германии, Франции, Италии, Канады, Великобритании и Японии обсудят "общую стратегию и подход".

Во время переговоров американский и британский лидеры "высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, бок о бок работающего в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана, которые принимали участие в военных действиях".

"Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по политике в отношении Афганистана в будущем, в частности то, как мировое сообщество может предоставить дополнительную гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим уязвимым афганцам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин .

. "Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захваченный "Талибаном" Кабул.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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Никто не знает, каковы шансы дожить до утра: что происходит в Кабуле

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