Великобритания перебросит в Афганистан еще 200 военных

Всего около 900 британских военных будут патрулировать аэропорт в Кабуле во время эвакуации.

Великобритания отправит в Афганистан еще 200 военнослужащих для патрулирования международного аэропорта Кабула во время эвакуации.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел страны Доминика Рааба сообщает ВВС.

Отмечается, что решение о переброске в афганскую столицу дополнительных сил приняли на фоне штурма взлетно-посадочной полосы, который состоялся после захвата столицы "Талибаном" и привел к нескольким смертям.

Всего около 900 британских военных будут обеспечивать безопасность в аэропорту. Ожидается, что "в ближайшие дни" еще 350 граждан Великобритании, а также афганцев, которые работали с британскими войсками, будут эвакуированы.

"Мы должны иметь дело с новой реальностью", — указал Рааб, добавив, что "за последнюю неделю" в Великобританию эвакуировали 289 афганцев, работавших с Соединенным Королевством.

Вечером в понедельник в Министерстве внутренних дел рассказали, что Великобритания уже приняла более 3,3 тыс. афганских переводчиков, сотрудников и членов их семей для переселения.

В то же время в ведомстве пообещали "руководствоваться возможностями местных властей", принимая решения о том, сколько афганских беженцев смогут поселиться в стране. Приоритет планируют предоставлять женщинам и девочкам.

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По словам Рааба, "все были удивлены масштабами и темпами, с которыми талибы захватили власть в Афганистане, и это урок, который мы все должны вынести".

"Но правда в том, что сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы вывести британских подданных, вытянуть тех, кто так верно служил Великобритании, и убедиться, что достижения этих 20 лет не потеряны", — добавил британский министр МИД.

Между тем США одобрили введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан, временно увеличив свой контингент до шести тысяч. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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В Афганистане после захвата столицы "Талибаном" толпа штурмует аэропорт

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