Выстрел в голову: в США малыш случайно застрелил свою мать

Медикам не удалось спасти жизнь молодой матери.
В американском штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был осуществлен выстрел.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
Мужчина, который принимал участие в видеоконференции, заявил, что увидел на заднем плане малыша и услышал выстрел. Офицеры и парамедики обнаружили женщину с огнестрельным ранением в голову, спасти ее не удалось.
"Следователи установили, что травмы нанес малыш, который нашел заряженный пистолет, брошенный в квартире взрослым", — отметили в полиции.
Убитая — 21-летняя женщина была матерью ребенка, который выстрелил из пистолета. В полиции заявили, что пистолет принадлежит отцу двух маленьких детей, дети в результате инцидента не пострадали. Обвинение пока никому не предъявлено.
Ранее сообщалось, что в США пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку.
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