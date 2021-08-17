Выстрел в голову: в США малыш случайно застрелил свою мать

Выстрел в голову: в США малыш случайно застрелил свою мать

Медикам не удалось спасти жизнь молодой матери.

В американском штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был осуществлен выстрел.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Мужчина, который принимал участие в видеоконференции, заявил, что увидел на заднем плане малыша и услышал выстрел. Офицеры и парамедики обнаружили женщину с огнестрельным ранением в голову, спасти ее не удалось.

"Следователи установили, что травмы нанес малыш, который нашел заряженный пистолет, брошенный в квартире взрослым", — отметили в полиции.

Убитая — 21-летняя женщина была матерью ребенка, который выстрелил из пистолета. В полиции заявили, что пистолет принадлежит отцу двух маленьких детей, дети в результате инцидента не пострадали. Обвинение пока никому не предъявлено.

Ранее сообщалось, что в США пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку.

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