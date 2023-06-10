Взрыв боеприпаса убил 25 детей: подробности трагедии

Все погибшие были парнями в возрасте 10-15 лет.

На юге Сомали, возле детской площадки, взорвался минометный снаряд, из-за чего погибли 27 человек, большинство – дети. Еще 53 человека получили травмы.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Трагедия произошла возле города Кориоли (приблизительно в 120 км к югу от столицы страны Могадишо). Предварительно сдетонировал неразорвавшийся минометный снаряд.

Тела 22 детей доставили в местную больницу, еще двое детей скончались в госпитале. Одного ребенка отправили в больницу в сомалийскую столицу Могадишо, но он умер по дороге.

Все погибшие были парнями в возрасте 10-15 лет.

Напомним, в столице Судана — Хартуми — в детском приюте за последние шесть недель погибли, по меньшей мере, 60 детей. Они оказались в ловушке из-за боевых действий. Основными причинами смерти было отсутствие пищи и воды, а также болезни.

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