Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7

Япония хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину.

Премьер Японии Фумио Кисида планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. Он состоится в Хиросиме 19-21 мая.

Об этом пишет японское издание Nikkei.

Известно, что Кисида "вносит коррективы", чтобы предложить Зеленскому присоединиться в онлайн-формате к встрече лидеров G7.

Японский премьер намерен пригласить Зеленского, чтобы непосредственно услышать о текущей ситуации в Украине.

Участники саммита G7 планируют обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, возникшие в результате российского вторжения в Украину.

Кроме Украины, для участия в саммите G7 планируют также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Ранее стало известно, что саммит "Украина-ЕС" был перенесен. Мероприятие должно состояться 3 февраля. Навестить его лично пригласили и Владимира Зеленского. Согласно Соглашению об ассоциации этот саммит является ежегодным событием и его планировали провести до конца 2022 года. Впрочем, как говорят журналисты, решили отсрочить за неимением реальных результатов такой встречи. В частности, возникшие проблемы с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму в 18 миллиардов евро.

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