Японія планує запросити Зеленського на саміт G7

Японія хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення до України.

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда планує запросити президента України Володимира Зеленського на цьогорічний саміт G7. Він відбудеться в Хіросімі 19-21 травня.

Про це пише японське видання Nikkei.

Наразі відомо, що Кісіда "вносить корективи", щоби запропонувати Зеленському долучитися в онлайн-форматі до зустрічі лідерів G7.

Японський прем'єр має намір запросити Зеленського, щоб безпосередньо від нього почути про поточну ситуацію в Україні.

Учасники саміту G7 планують обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, які виникли внаслідок російського вторгнення до України.

Окрім України, для участі в саміті G7 планують також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.

Раніше стало відомо, що саміт "Україна-ЄС" перенесли. Захід має відбутися 3 лютого. Відвідати його особисто запросили й Володимира Зеленського. Згідно з Угодою про асоціацію, цей саміт є щорічною подією і його планували провести до кінця 2022 року. Утім, як подейкують журналісти, вирішили відтермінувати через брак реальних результатів такої зустрічі. Зокрема, проблеми, що виникли із затвердженням обіцяного в межах G7 пакета макрофінансової допомоги на суму у 18 мільярдів євро.

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