Женщина после ссоры с подругой перерезала горло ее собаке

Когда полицейские пришли к полячке, 43-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В польском городе Ополь-Любельский женщина перерезала горло французскому бульдогу после того, как поругалась с подругой.

Об этом сообщает inPoland.

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По информации правоохранителей, женщина держала у себя дома собаку подруги. Она нанесла животному несколько ударов ножом. Благодаря быстрому вмешательству ветеринара собака выжила. Основная версия следствия – месть подруге.

Когда полицейские пришли к полячке, 43-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители доставили ее в изолятор временного содержания, где она и приходила в сознание.

В квартире женщины правоохранители зафиксировали следы преступления и опросили свидетелей. Также следователи имеют ветеринарный вывод. Собранные доказательства позволили предъявить 43-летнему задержанному обвинение в издевательстве над животным с особой жестокостью, а также в угрозах его владельцу и нарушении частной жизни.

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