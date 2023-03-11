Женщина после ссоры с подругой перерезала горло ее собаке

Когда полицейские пришли к полячке, 43-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В польском городе Ополь-Любельский женщина перерезала горло французскому бульдогу после того, как поругалась с подругой.
Об этом сообщает inPoland.
По информации правоохранителей, женщина держала у себя дома собаку подруги. Она нанесла животному несколько ударов ножом. Благодаря быстрому вмешательству ветеринара собака выжила. Основная версия следствия – месть подруге.
Когда полицейские пришли к полячке, 43-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители доставили ее в изолятор временного содержания, где она и приходила в сознание.
В квартире женщины правоохранители зафиксировали следы преступления и опросили свидетелей. Также следователи имеют ветеринарный вывод. Собранные доказательства позволили предъявить 43-летнему задержанному обвинение в издевательстве над животным с особой жестокостью, а также в угрозах его владельцу и нарушении частной жизни.
Читайте также: