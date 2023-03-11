Украинец в Польше "обчистил" магазины на четверть миллиона гривен: хотел отдать долги

Украинскому гражданину за серию краж грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

В польском городе Люблине полицейские задержали 37-летнего гражданина Украины, который будет отвечать за кражи электроинструментов и одежды на общую сумму почти 30 тысяч злотых, то есть почти 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в издании Lublin24.

В сообщении говорится, что в последние дни в магазинах одной из сетей, торгующей товарами по сниженным ценам, произошла серия краж.

Один и тот же мужчина сметал с полок дорогие электроинструменты и одежду и, воспользовавшись невнимательностью персонала, выходил из магазина.

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"Таким образом, он совершил несколько краж на общую сумму почти 30 000 злотых", — сообщил сотрудник Главного управления полиции в Люблине Камиль Голембовский.

Злоумышленник был задержан и признан виновным в пяти кражах. Полиции он заявил, что ворует, чтобы расплатиться с долгами.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее в польском городе Познань 35-летний украинец напал на женщину и угнал ее авто.

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