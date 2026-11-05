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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Британцы угрожает тюрьма из-за проделки в самолете

30-летняя пассажирка обнажилась в проходе перед другими пассажирами рейса из Бирмингема во Флориду.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Самолет

Самолет / © Unsplash

В Великобритании 30-летняя Сара Паркер ожидает приговора из-за инцидента на борту самолета авиакомпании TUI.

Во время взлета она встала с места, чтобы пойти в туалет, несмотря на указание экипажа оставаться в кресле. Затем пассажирка спустила шорты и белье и присела в проходе на глазах других людей. Инцидент произошел 24 июля 2025 года.

По словам прокурора Эдварда Даунса, Паркер была под хмельком, а ее поведение напугало пассажиров и создало опасность на борту. Самолет перенаправили в Манчестер. Прокуратура оценила ущерб от срыва рейса в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Паркер признала вину по трем пунктам обвинения, в том числе за непристойное поведение, пребывание на борту в состоянии опьянения и невыполнение законного указания пилота. Дело было передано в Королевский суд в Манчестере, где 1 декабря ему предъявят приговор. Среди возможных наказаний – штраф или заключение.

Напомним, что ранее у частного самолета оторвалась дверь прямо в небе: чем закончился инцидент

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