"Красная" зона в Херсоне: в городе произошел транспортный коллапс

С самого утра люди не могли выехать маршрутками.

"Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Из-за карантина не ездят маршрутки, а на остановках общественного транспорта — длинные очереди.

Об этом пишет местное издание МОСТ.

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Сообщается, что сотни херсонцев с утра ждали свои маршрутки на остановках общественного транспорта, в результате скопились большие очереди.

Водители маршруток не выходят на работу, потому что им не выгодно перевозить ограниченное количество пассажиров, а за переполненные автобусы им грозят штрафы.

Отметим, что первой стала "красной" Херсонская область. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать от 15 октября.

Кроме того, с 21 октября вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку о антителах. Контролировать наличие документов будут водители в автобусах и проводники в поездах.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контактцентра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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