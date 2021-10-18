"Червона" зона у Херсоні: у місті стався транспортний колапс

Від самого ранку люди не могли виїхати маршрутками.

"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через карантинні обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту - довгі черги.

Про це пише місцеве видання МОСТ.

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Повідомляється, що сотні херсонців з ранку чекали на свої маршрутки на зупинках громадського транспорту, в результаті скупчилися великі черги.

Водії маршруток не виходять на роботу, томущо їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.

Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

Крім того, від 21 жовтня набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: Херсонську область перевели до "червоної" зони карантинних обмежень

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