"Червону" карантинну зону вводять ще в чотирьох областях України

"Червону" карантинну зону вводять ще в чотирьох областях України

Обмеження почнуть діяти від 18 жовтня.

Від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону вводять ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.

Відповідне рішення 15 жовтня ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити від 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

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