Кривой Рог, Павлоград, объявлена тревога!

Не выходить из укрытия до сигнала "отбой".

В Кривом Роге и Павлограде Днепропетровской области в 21:07 28 февраля объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Днепр ОГА.

Всем немедленно спрятаться в укрытие! Не выходить до сигнала отбой.