Кривий Ріг, Павлоград, оголошено тривогу!

Не виходити з укриття до сигналу "відбій".

У Кривому Розі та Павлограді Дніпропетровської області о 21:07 28 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Дніпро ОДА.

Усім негайно сховатися в укриття! Не виходити до сигналу "відбій".