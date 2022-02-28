Виїхати за кордон можна без полісів страхування "зелена карта"

Виїхати за кордон можна без полісів страхування "зелена карта"

Рішення щодо перетину кордону без полісу "Зелена карта" зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

Громадяни, які мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування "Зелена карта".

Про це повідомляє НБУ.

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"Таких домовленостей вдалося досягти під час робочих зустрічей представників Національного банку як регулятора страхового ринку, Міністерства закордонних справ України та державних органів Польщі, Словаччини й Угорщини. Сьогодні таке рішення підтримала й Молдова.

Кордони цих країн громадяни України можуть перетинати без полісів "Зелена карта". Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу "Зелена карта" відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Рішення щодо перетину кордону без полісу "Зелена карта" зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

"Зелена карта" – міжнародний договір "автоцивілки". Цей вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс "Зелена карта" діє за кордоном, на території країн-членів системи "Зелена карта".

Крім того, за інформацією Моторного (транспортного) страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.

Раніше повідомлялось, що останнім часом на кордоні з Польщею почастішали випадки повернення українських автомобілів через відсутність полісу страхування – «зеленої карти».