Ситуація на молдовському кордоні: люди ночують просто в авто

В черзі на блок-посту багато сімей із дітьми. Люди везуть із собою навіть домашніх улюбленців - собак, котів, гризунів.
На в'їзді до прикордонного Могилів-Подільського на Вінничині кілька днів не припиняються черги із автівок. Сюди їдуть з різних регіонів України, багато номерів з Києва і Київської області.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
На в'їзді до Могилів-Подільського стоїть блок-пост. Кожну машину перевіряють, і першою чергою питають український паспорт. За словами кореспондента, там велика кількість іноземців.
Студент з Лівану Фадель розповів, що їде із Полтави, де вчився у виші на стоматолога. До України приїхав торік у серпні. Разом із товаришами тепер намагається повернутися додому. У групі з десяток іноземців. Усі - студенти. Приїхали з Лівану, Морокко, Йорданії та Таджикістану. Із речами пішки, просто по дорозі вони йдуть до прикордонного пункту пропуску. Кажуть - щойно завершиться війна, готові одразу повернутися назад на навчання.
"Ми їдемо через війну. Нам тут було дуже добре, і дуже прикро, що тут почалася війна. Зараз ми їдемо додому, а після війни ми повернемося назад сюди. Дорога дуже важка, ми їхали з Полтави спочатку потягом до Києва. Зупинилися на дві години десь у Києві - через війсьвий стан нас не пускали. Потім поїхали до Вінниці. І зараз ми пішки йдемо до кордону, і я не знаю, чи пустять нас чи ні, але сподіваюся, що пустять", — каже Фадель.
Повідомляється, що в черзі на блок-посту багато сімей із дітьми. Люди везуть із собою навіть домашніх улюбленців - собак, котів, гризунів.
Пропускають машини від 7:00 до 18:00. Ті, хто не встигають в'їхати, ночують у машинах просто на трасі. Люди мерзнуть, а щоб економити пальне, не вмикають обігрів у салоні.
Деякі заправні станції у самому місті вже не працюють, на решті - продають не більше 20 літрів на одну машину, проте черг немає.
Місцеві жителі дві доби привозять до блок-посту гарячу їжу, пропонують суп, каші, чай, фрукти. Все це роздають безкоштовно. Своєрідну польоу кухню розгорнули на узбіччі просто на трасі, де стоять у черзі машини. Воду гріють у саморобній печі. Волонтери кажуть, що вночі люди приходять за гарячими напоями по кілька разів, аби просто зігрітися.
"Люди приносять домашню консервацію. Варили кашу, картоплю, для дітей робити харчування. Молоко, вершки, чай, кава - постійно. Деякі люди підходити по кілька разів, вони стояли у черзі 16 годин, кажуть - ми замерзли, бензин закінчується, хоч би до заправки дотягнуть, кажуть, ми не заводимо, вже не гріємо машини. Вони підходили грілися, діти грілися", — каже місцевий мешканець Іван.
За словами кореспондента, напередодні у чергах автомобілі стояли майже добу. Сьогодні потік просувається швидше. В основному їдуть жінки із дітьми. Всі дуже втомлені.
Киянка Юля розповіла, що вивозить трьох своїх дітей, забрали із собою і кота. Каже, що до останнього не могла повірити у повномасштабний наступ Росії. А коли у столиці вже почалися обстріли, зібрала речі і поїхала. З Молдови планують дістатися Італії, де у Юлії живе сестра. Жінка сподівається, що війна скоро закінчиться і обов'язково перемогою України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - 4300 осіб,
- танки - близько 146,
- бойові броньовані машини - близько 706,
- гармати - 49,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 27,
- вертольоти - 26
- Град - 4
- автомобільна техніка - 30
- Кораблі - 2.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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