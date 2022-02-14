На Закарпатье снег сошел вместе с камнями

На верховом откосе произошло смещение почвы, что и привело к падению камней.
В Закарпатской области произошло схождение снежных оползней и камней. Дорожникам пришлось работать все выходные.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.
На автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов, близ урочища Кузий, вечером нападали камни. На верховом откосе произошел оползень, что и привело к падению. На месте работали дорожники.
В результате смещения никто не пострадал.
Также произошли оползни дважды в ночь на субботу в районе села Деловое. Движение транспорта было временно приостановлено, пока дорогу расчищали.
Напомним, что смещение снега произошло в обеденное время на авторасе возле села Деловое в Раховском районе Закарпатской области, вблизи популярного туристического места, где расположен так называемый "географический центр Европы".
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