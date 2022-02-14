На Закарпатті стався зсув снігу разом із камінням

На верховому укосі стався зсув ґрунту, що і спричинив падіння.

У Закарпатській області сталося сходження снігових зсувів та каміння. Дорожникам довелося працювати всі вихідні.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

На автодорогу державного значення Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів, поблизу урочища Кузій, ввечері нападало каміння. На верховому укосі стався зсув ґрунту, що і спричинив падіння. На місці працювали дорожники.

В результаті зсуву ніхто не постраждав.

Також сталися зсуви снігу двічі в ніч проти суботи в районі села Ділове. Рух транспорту був тимчасово призупинений, поки дорогу розчищали.

Нагадаємо, що зсув снігу стався обідньої пори на авторасі біля села Ділове у Рахівському районі Закарпатської області, поблизу популярного туристичного місця, де розташований так званий “географічний центр Європи”.

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