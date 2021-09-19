Народные приметы, обряды и обычаи 19 сентября

Калина рано зачервонела — на раннюю и лютую зиму.

19 сентября церковь и верующие чтят память чуда Архистратига Михаила в Хонех, мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, преподобного Архипа, мучеников Кириака, Фауста, пресвитера, Авива, диакона, и с ними 11-х мучеников, святых Давида, святого Кирилла, епископа Гортинского, мучеников Ромила и с ним многих других, Киево-Братской и Арапетськой икон Божией Матери.

19 сентября: церковный праздник

Неподалеку от античного города Иераполь было целебный источник. Рядом с ним христианин Архип построил храм в честь архангела Михаила в знак благодарности за исцеление его дочери водами источника от слепоты.

Однако местным язычникам не понравился храм и они хотели уничтожить его, объединив две горные реки, и затопив потоком воды эту местность. Тогда Архип начал молиться Михаилу, и архангел явился на землю. Он ударил мечом по горе, образовав в ней ущелья, и отведя воду от храма. Город, где произошло это чудо, стал называться Хони.

19 сентября: народные традиции

В этот день старались не работать, потому что кто нарушит закон, того непременно постигнет беда. Об этом существует множество переводов. В связи с этим от Михаила начинали производить храмовые праздники, а значит, и варить питьевой мед и устраивать "кануны", то есть общественная продажа медовухи. Поэтому и говорили: "К Михаилу и толока красивая". Считалось, что этот день является границей первых утренних заморозков.

19 сентября: что запрещено

Пастухи с этого дня перестают пасти коров. Теперь хозяева сами пасут или привязывают к убитому кругу возле дома.

Также запрещено мыть голову и ссориться.

19 сентября: что стоит сделать

В народе по традиции на Михайлов день собирались за общим столом и готовили сытные трапезы. Также было принято угощать малоимущих, давать милостыню.

19 сентября: украинские народные приметы

Бабье лето ненастное — осень сухая.

Калина рано покраснела — на раннюю и лютую зиму.

Если во время вечернего доения вымя у коровы стало твердым — на следующий день будет похолодание.

В подойники оседают капли молока — на быстрый дождь.

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