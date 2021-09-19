Народні прикмети, обряди і звичаї 19 вересня

Калина рано зачервоніла — на ранню й люту зиму.

19 вересня церква та віряни вшановують пам'ять чуда Архістратига Михаїла в Хонах, мучеників Євдоксiя, Зинона i Макарiя, преподобного Архипа, мучеників Киріака, Фавста, пресвiтера, Авива, диякона, i з ними 11-х мученикiв, преподобного Давида, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, мучеників Ромила і з ним багатьох інши, Києво-Братської й Арапетської iкон Божої Матерi.

19 вересня: церковне свято

Неподалік від античного міста Ієраполя існувало цілюще джерело. Поруч із ним християнин Архип збудував храм на честь архангела Михайла на знак подяки за зцілення його доньки водами джерела від сліпоти.

Проте місцевим язичникам не сподобався храм і вони хотіли знищити його, об’єднавши дві гірські річки, і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молитися Михайлу і архангел з’явився на землю. Він вдарив мечем по горі, утворивши в ній ущелини, і відвівши воду від храму. Місто, де сталося це диво, став називатися Хони.

19 вересня: народні традиції

Цього дня намагалися не працювати, бо хто порушить закон, того неодмінно настигне лихо. Про це існує безліч переказів. У зв'язку з цим від Михайла починали справляти храмові свята, а отже, й варити питний мед і влаштовувати "кануни", тобто громадське розпродування медівки. Тому й казали: "До Михайла й толока файна". Вважалося, що цей день є кордоном перших ранкових заморозків.

19 вересня: що заборонено

Пастухи з цього дня перестають пасти корів. Тепер господарі самі пасуть або прив'язують до вбитого колу біля будинку.

Також заборонено мити голову та сваритися.

19 вересня: що варто зробити

В народі за традицією на Михайлів день збиралися за спільним столом і готували ситні трапези. Також було заведено пригощати малозабезпечених, давати милостиню.

19 вересня: українські народні прикмети

Бабине літо непогідне — осінь суха.

Калина рано зачервоніла — на ранню й люту зиму.

Якщо під час вечірнього доїння вим'я в корови стало твердим - наступного дня буде похолодання.

У дійниці осідають краплі молока — на швидкий дощ.

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