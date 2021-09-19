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Астрологічний прогноз на 19 вересня

Астрологічний прогноз на 19 вересня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і кохання? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: один з найщасливіших днів місячного місяця. Можна починати реалізацію нових професійних проєктів — вони будуть приречені на успіх, а ось від незначних справ краще відмовитися — не варто стріляти з гармати по горобцях. Надмірна енергійність може привести до різких перепадів настрою. Можливий справжній фінансовий дощ — гроші будуть приходити несподівано і з різних фінансових джерел. Зірки також рекомендують купити лотерейний квиток.

Символ дня: труба, горн.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 5

Колір дня: ліловий, фіолетовий.

Камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: потрібно поберегти очі і звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Хороший день для того, щоб відмовитися від куріння.

Слова дня: впевненість в собі, висока самооцінка.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: романтичне побачення обіцяє приємні наслідки. Варто також відвідати родичів, особливо літніх.

Містика дня: не найкращий час для магії і ворожінь.

Табу дня: не можна напружувати очі і користуватися сильними — "важкими" — ароматами.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди,здатні чітко бачити свою мету і йдуть до неї, незважаючи ні на які перешкоди. Вони вміють відразу аналізувати обставини, сортуючи їх на хороші і погані, і ніколи не роблять того, що навіть потенційно може принести їм шкоду. У цю місячну добу народжуються справжні герої, які можуть пожертвувати собою заради щастя всього людства.

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