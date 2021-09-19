Астрологічний прогноз на 19 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і кохання? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: один з найщасливіших днів місячного місяця. Можна починати реалізацію нових професійних проєктів — вони будуть приречені на успіх, а ось від незначних справ краще відмовитися — не варто стріляти з гармати по горобцях. Надмірна енергійність може привести до різких перепадів настрою. Можливий справжній фінансовий дощ — гроші будуть приходити несподівано і з різних фінансових джерел. Зірки також рекомендують купити лотерейний квиток.

Символ дня: труба, горн.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 5

Колір дня: ліловий, фіолетовий.

Камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: потрібно поберегти очі і звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Хороший день для того, щоб відмовитися від куріння.

Слова дня: впевненість в собі, висока самооцінка.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: романтичне побачення обіцяє приємні наслідки. Варто також відвідати родичів, особливо літніх.

Містика дня: не найкращий час для магії і ворожінь.

Табу дня: не можна напружувати очі і користуватися сильними — "важкими" — ароматами.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди,здатні чітко бачити свою мету і йдуть до неї, незважаючи ні на які перешкоди. Вони вміють відразу аналізувати обставини, сортуючи їх на хороші і погані, і ніколи не роблять того, що навіть потенційно може принести їм шкоду. У цю місячну добу народжуються справжні герої, які можуть пожертвувати собою заради щастя всього людства.

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: день, коли будь-яке завдання по плечу

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: день, коли будь-яке завдання по плечу Астролог назвав найуспішніші знаки Зодіаку

Названі чотири знака, яким цієї осені посміхнеться удача

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання