Астрологический прогноз на 19 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: один из самых счастливых дней лунного месяца. Можно начинать реализацию новых профессиональных проектов – они будут обречены на успех, а вот от незначительных дел лучше отказаться – не стоит стрелять из пушки по воробьям. Чрезмерная энергичность может привести к резким перепадам настроения. Возможен настоящий финансовый дождь – деньги будут приходить неожиданно и из разных финансовых источников. Звезды также рекомендуют купить лотерейный билет.

Символ дня: труба, горн.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 5

Цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: нужно поберечь глаза и обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта. Хороший день для того, чтобы отказаться от курения.

Слова дня: уверенность в себе, высокая самооценка.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: романтическое свидание обещает приятные последствия. Стоит также навестить родственников, особенно пожилых.

Мистика дня: не лучшее время для магии и гаданий.

Табу дня: нельзя напрягать глаза и пользоваться сильными – "тяжелыми" – ароматами.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, способные четко видеть свою цель и идущие к ней, несмотря ни на какие препятствия. Они умеют сходу анализировать обстоятельства, сортируя их на хорошие и плохие, и никогда не делают того, что даже потенциально может принести им вред. В эти лунные сутки рождаются настоящие герои, которые могут пожертвовать собой ради счастья всего человечества.

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