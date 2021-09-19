Астрологический прогноз на 19 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: один из самых счастливых дней лунного месяца. Можно начинать реализацию новых профессиональных проектов – они будут обречены на успех, а вот от незначительных дел лучше отказаться – не стоит стрелять из пушки по воробьям. Чрезмерная энергичность может привести к резким перепадам настроения. Возможен настоящий финансовый дождь – деньги будут приходить неожиданно и из разных финансовых источников. Звезды также рекомендуют купить лотерейный билет.
Символ дня: труба, горн.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 5
Цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: нужно поберечь глаза и обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта. Хороший день для того, чтобы отказаться от курения.
Слова дня: уверенность в себе, высокая самооценка.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: романтическое свидание обещает приятные последствия. Стоит также навестить родственников, особенно пожилых.
Мистика дня: не лучшее время для магии и гаданий.
Табу дня: нельзя напрягать глаза и пользоваться сильными – "тяжелыми" – ароматами.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, способные четко видеть свою цель и идущие к ней, несмотря ни на какие препятствия. Они умеют сходу анализировать обстоятельства, сортируя их на хорошие и плохие, и никогда не делают того, что даже потенциально может принести им вред. В эти лунные сутки рождаются настоящие герои, которые могут пожертвовать собой ради счастья всего человечества.
- Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда любая задача по плечу
- Астролог назвал самые успешные знаки Зодиака
- Названы четыре знака, которым этой осенью улыбнется удача