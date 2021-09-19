19 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

С этого дня могли начинаться первые морозы.
Какой сегодня день
В воскресенье, 19 сентября, в мире отмечают День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.
В Чили в этот день празднуют День армии, в Колумбии — День дружбы и любви, в Непале — День Конституции, в Молдове — День работника гражданской авиации.
Памятные даты 19 сентября
- 1648 — в Квебеке Жаком Бойдон (Jaceques Boisdon) открыта первая в Канаде таверна
- 1841 — построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель)
- 1864 — в США запатентованы откидные сиденья в автомобилях
- 1888 — в бельгийском курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. Победительницей была признана 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре.
- 1891 — в Канаду (Монреаль) прибыли первые украинские поселенцы.
- 1985 — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибли около 9 000 человек, десятки зданий были полностью разрушены.
Церковный праздник сегодня 19 сентября
19 сентября православные верующие чествуют архангела Михаила — одного из самых почитаемых библейских персонажей. Слово "архангел" означает "старший посланник", а его имя буквально переводится как "Кто как Бог". В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, он считается покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая.
К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.
Что нельзя делать в этот день
- Строго запрещено работать
- Ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться
- Нельзя сильно наедаться
- Не стоит давать деньги в долг
Приметы на 19 сентября
В народе этот праздник называется "Михайлово Чудо". В этот день старались не работать, ведь могло произойти беда. От Михаила начинали производить храмовые праздники и варить питьевой мед ("медовуху" — ред.) И устраивать "кануны", то есть общественную продажу медовухи.
В этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали различные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко переходили в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в год случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря).
В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно ожидать обильного снега зимой.
- Если листья из осины падает "лицом" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" — к теплой.
- Погода на Михайлово Чудо теплая — осень будет длинная.
- Если на Михайлово Чудо на деревьях иней — зима будет снежной.
Именины 19 сентября
День ангела (именины) сегодня, 19 сентября, отмечают: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
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