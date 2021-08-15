Астролог назвал самые успешные знаки Зодиака

Трудно найти человека, который не мечтал бы стать успешным.

Вот только одни, чтобы достичь успеха, работают в поте лица, а к другим он приходит по первому зову, а иногда и без него. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются более успешными, чем другие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые – хоть и поневоле – являются трудолюбивыми, способны своим трудом обеспечить себе тот уровень жизни, о котором мечтают. Но секрет их успеха не в этом, а в том, что они обладают чутьем, которое позволяет им определить, заплатят им за то или иное задание или нет, поэтому они никогда не делают так называемой дурной работы и всегда получают заслуженное вознаграждение. Ну и, наконец, не менее важным качеством, делающих представителей знака успешными, является их упрямство – своего они просто так не отдадут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, будучи одним из самых упрямых знаков Зодиака, своей успешностью обязаны именно этому качеству своего характера: чем больше на них давят, отговаривая от того или иного профессионального или личного шага, тем вероятнее, что они не только сделают по-своему, но и добьются успеха. Еще один секрет их успешности – скрупулезность: они все узнают о работе, которую им предстоит сделать, взвесят все за и против, все рассчитают и только потом начнут активно действовать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – самый рассудительный, практичный и трудолюбивый знак Зодиака: они работают, не покладая рук, а везет, как известно, тем, кто везет, – похоже, эту поговорку придумали именно о них. К тому же его представители чрезвычайно расчетливы: они ничего не делают, не просчитав последствий, поэтому выбирают только беспроигрышные проекты. Важную роль тут играет и прибыль, которую они рассчитывают получить: если сумма в платежной ведомости не будет их устраивать, они вряд ли возьмутся за работу.

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