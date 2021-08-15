Народные приметы, обряды и обычаи 15 августа

Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.

15 августа верующие и церковь почтили память перенесения из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, блаженного Василия Спасо-Кубенского, священномученика Стефана, папы Римского и других с ним.

15 августа: церковный праздник

Стефан Первомученик — апостол из семидесяти, мученик. Христианский святой, один из первых христиан. Диакон Иерусалимской христианской общины. Согласно Библии творил чудеса, убедительно проповедовал о Христе. С 560 года его прах перезахоронен в римской церкви.

В восточнохристианской иконографии он изображен в виде молодого, безбородого человека с постригом, одетым в одежду диакона. Рембрандт изобразил его муки в работе "Избиение камнями святого Стефана".

Жизнь святого Стефана описано в популярном средневековом произведении "Золотая легенда", сборнике христианских легенд и интересных фактов из жизни святых авторства доминиканца и епископа Генуи Иакова Ворагинского. В частности, из этого произведения можно узнать еще один вариант значение имени святого — на иврите оно означает "образец", "модель", "шаблон", поскольку его мученичество является образцом для подражания для остальных христиан.

15 августа: народные традиции

Начинали косить отаву. Появилась трава — для сена прибавка.

В древности в этот день плели "Степанов венок". Вся семья собирала травы для него. Готовый венок был повешен в углу. Считалось, что в нем живет целебная сила духа полей. И чтобы разбудить ее, надо было сделать отвар из нескольких травинок венка.

15 августа: Украинские народные приметы

Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.

Если ветер днем дует с реки на берег, а вечером с берега на реку, то жди хорошей погоды. Установился восточный ветер — прекратятся летние дожди.

Утром появляется густая роса и туман — в парной день.

15 августа: что категорически нельзя делать

идти на рыбалку;

оскорблять животных;

воплощать большие планы;

ругаться.

15 августа: что стоит сделать

В этот день пытались повлиять на поведение животных. Также проводился обряд позиции в отношении лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил ее. После этого клали монету в шапку с водой, и конь пил оттуда. Еще ее прятали под яслями. После этого лошадь становился спокойнее и не боялся нечисти.

Читайте также:

Прогноз погоды на выходные от маленькой Фроси

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку