Народные приметы, обряды и обычаи 15 августа

Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.
15 августа верующие и церковь почтили память перенесения из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, блаженного Василия Спасо-Кубенского, священномученика Стефана, папы Римского и других с ним.
15 августа: церковный праздник
Стефан Первомученик — апостол из семидесяти, мученик. Христианский святой, один из первых христиан. Диакон Иерусалимской христианской общины. Согласно Библии творил чудеса, убедительно проповедовал о Христе. С 560 года его прах перезахоронен в римской церкви.
В восточнохристианской иконографии он изображен в виде молодого, безбородого человека с постригом, одетым в одежду диакона. Рембрандт изобразил его муки в работе "Избиение камнями святого Стефана".
Жизнь святого Стефана описано в популярном средневековом произведении "Золотая легенда", сборнике христианских легенд и интересных фактов из жизни святых авторства доминиканца и епископа Генуи Иакова Ворагинского. В частности, из этого произведения можно узнать еще один вариант значение имени святого — на иврите оно означает "образец", "модель", "шаблон", поскольку его мученичество является образцом для подражания для остальных христиан.
15 августа: народные традиции
Начинали косить отаву. Появилась трава — для сена прибавка.
В древности в этот день плели "Степанов венок". Вся семья собирала травы для него. Готовый венок был повешен в углу. Считалось, что в нем живет целебная сила духа полей. И чтобы разбудить ее, надо было сделать отвар из нескольких травинок венка.
15 августа: Украинские народные приметы
- Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.
- Если ветер днем дует с реки на берег, а вечером с берега на реку, то жди хорошей погоды. Установился восточный ветер — прекратятся летние дожди.
- Утром появляется густая роса и туман — в парной день.
15 августа: что категорически нельзя делать
- идти на рыбалку;
- оскорблять животных;
- воплощать большие планы;
- ругаться.
15 августа: что стоит сделать
В этот день пытались повлиять на поведение животных. Также проводился обряд позиции в отношении лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил ее. После этого клали монету в шапку с водой, и конь пил оттуда. Еще ее прятали под яслями. После этого лошадь становился спокойнее и не боялся нечисти.
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