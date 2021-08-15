Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: можно – и нужно – признаваться в собственных ошибках и прощать их другим людям. Рекомендуется завершать начатые дела и отправляться в поездки и командировки.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Земля и Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8
Цвет дня: красный и черный.
Камни дня: красный гранит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: из-за риска пищевого отравления необходимо придерживаться диеты.
Слова дня: переход на новый уровень.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с близким человеком. Не стоит назначать бракосочетание.
Мистика дня: гадание даст ответы на самые сложные вопросы.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – нужно как можно больше двигаться.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые умеют с легкостью выходить из сложных ситуаций и, даже потеряв все, начинать все сначала. Они умны и сообразительны, у них сильная воля и твердый характер, трудолюбивы и порядочны. Часто выбирают профессии врачей – прежде всего хирургов.
Читайте также: Им верить нельзя: самые лживые знаки Зодиака