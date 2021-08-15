Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: можно – и нужно – признаваться в собственных ошибках и прощать их другим людям. Рекомендуется завершать начатые дела и отправляться в поездки и командировки.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля и Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: красный гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: из-за риска пищевого отравления необходимо придерживаться диеты.

Слова дня: переход на новый уровень.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с близким человеком. Не стоит назначать бракосочетание.

Мистика дня: гадание даст ответы на самые сложные вопросы.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – нужно как можно больше двигаться.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые умеют с легкостью выходить из сложных ситуаций и, даже потеряв все, начинать все сначала. Они умны и сообразительны, у них сильная воля и твердый характер, трудолюбивы и порядочны. Часто выбирают профессии врачей – прежде всего хирургов.

Читайте также: Им верить нельзя: самые лживые знаки Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку