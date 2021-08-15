15 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в древности было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок.
Какой сегодня день
В воскресенье, 15 августа, в Украине отмечают День археолога. В Индии в этот день празднуют День Независимости (1947), в Республике Конго — День Независимости (1960), в Южной Корее — День Освобождения (1945), Национальный день празднуют в Лихтенштейне (1806) и Новой Шотландии, в Египте — День разлива Нила, в Испании — День святой Девы де Палома.
Памятные даты 15 августа
- 1498 — во время своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада.
- 1914 — официально открыт Панамский канал.
- 1932 — при раскопках в Ватикане найдена древнеримская "Триумфальная дорога".
- 1943 — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начались чистки.
- 1963 — в Шотландии состоялась последняя смертная казнь
- 1997 — в Украине учрежден орден княгини Ольги.
Церковный праздник сегодня 15 августа
15 августа православная церковь почитает память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры.
По преданию, святой Стефан вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости во время "ежедневного служения". Однако деятельность Стефана ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что "Всевышний не в рукотворных храмах живет", и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд.
Неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя начинать дела, связанные со здоровьем, будь то лечение или обследование.
- Нельзя ругаться, ссориться и грустить.
- Не стоит заниматься важными делами и даже просто строить планы.
Приметы на 15 августа
На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в дом и вешали в красном углу; когда в доме кто-то заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок "мощных трав" и заваривала их, чтобы отогнать болезни. Сила венка сохранялась до следующей весны — до Илларионова дня.
Также наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каким будет этот день, таким будет и первый месяц осени.
Именины 15 августа
День ангела (именины) сегодня, 15 августа, празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
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