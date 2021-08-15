Три знака, которым сегодня необходимо отдохнуть

День внутренней трансформации, а то, какой она будет – позитивной или негативной, зависит только от самого человека. Можно проводить работу над ошибками, переосмысливая свои поступки и делая выводы, относительно их правильности или неправильности. Время также благоприятно для отдыха – благо, выходной день такому времяпрепровождению поспособствует.

Сегодня, 15 августа, отдохнуть от трудов и забот рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них релакс – жизненная необходимость.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, не очень любят работать, но, тем не менее, делают это в случае необходимости. Заканчивающаяся неделя была именно такой – трудиться пришлось, что называется, в поте лица, поэтому представители знака нуждаются в восстановлении сил – как физических, так и моральных. Если уехать куда-нибудь подальше хотя бы на недельку у них не получится, звезды настоятельно рекомендуют отправиться за город: свежий воздух и тишина буквально творят чудеса.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые за последние дни не только выполнили, но и, похоже, перевыполнили план на месяц, очень устали и заслужили отдых. Самое главное для представителей знака – ответственно подойти к выбору места, в котором они проведут ближайшее время. Куда именно оправляться – к морю, в горы или лес – вопрос личного выбора каждого, однако необходимо, чтобы в отеле, в котором они остановятся, был должный уровень сервиса, в противном случае им не удастся как следует расслабиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов, несмотря на то, что они напряженно трудились в течение года, довольно трудно будет уговорить поехать куда-нибудь отдохнуть – скорее всего, для близких людей представителей этого работящего знака миссия может оказаться невыполнимой. Звезды позволят себе дать им один совет: если эти трудоголики будут наотрез отказываться куда-либо уезжать, необходимо хотя бы переключить их на другой вид деятельности: так они продолжат работать, но – одновременно – будут отдыхать.

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