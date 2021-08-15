В Полтаве вымазали лавки неизвестным веществом: детали

Инцидент произошел в спальном микрорайоне Половки
В Полтаве произошел неприятный инцидент.
Об этом сообщает группа "Подслушано в Полтаве" в Facebook.
Непонятно кто и зачем требовали лавки в городе неизвестным веществом.
Происшествие произошло в спальном микрорайоне под названием Половки.
Напомним, что ранее в Киеве женщина распилила лавки, чтобы не было посиделок под окнами квартиры.
В столице женщина по имени Татьяна заявила, что это она спилила скамейку возле одной из столичных многоэтажек, так как полиция не приезжает, а в ЖЭК она не обращалась, потому что туда невозможно дозвониться. Коммунальщики обратились в полицию из-за распиленную во дворе лавку.