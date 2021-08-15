В Полтаве вымазали лавки неизвестным веществом: детали

Инцидент произошел в спальном микрорайоне Половки

В Полтаве произошел неприятный инцидент.

Об этом сообщает группа "Подслушано в Полтаве" в Facebook.

Непонятно кто и зачем требовали лавки в городе неизвестным веществом.

Происшествие произошло в спальном микрорайоне под названием Половки.

Напомним, что ранее в Киеве женщина распилила лавки, чтобы не было посиделок под окнами квартиры.

В столице женщина по имени Татьяна заявила, что это она спилила скамейку возле одной из столичных многоэтажек, так как полиция не приезжает, а в ЖЭК она не обращалась, потому что туда невозможно дозвониться. Коммунальщики обратились в полицию из-за распиленную во дворе лавку.

В Киеве женщина распилила скамейки под окнами своей квартиры из-за шумной молодежи

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