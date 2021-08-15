День археолога: поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

День археолога призван привлечь внимание к важной общественной роли археологии как науки и археологической профессии.

Ежегодно в Украине 15 августа отмечается профессиональный праздник археологов. До 2008 года этот праздник в Украине был неофициальным.

История праздника

Достоверно неизвестно, почему праздновать этот день начали именно 15 августа. Одна из версий ведет к временам СССР и Трипольской экспедиции 1940-1950-х годов, которую возглавляла выдающийся археолог Татьяна Пассек (день рождения — 15 августа).

По легенде, впервые День археолога праздновали в 1947 году археологи Волго-Донской археологической экспедиции под руководством Бориса Михлина. С тех пор этот праздник отмечали все археологические экспедиции, которые находились на исследованиях "в полях". В этот день новичков во многих экспедициях посвящают в археологи, часто следуя древним мистериям.

До 2008 года праздник в Украине было неофициальным. Он был установлен указом Президента от 6 августа 2008 года с целью поддержки развития отечественной археологии и исследования и популяризации археологического наследия Украины.

Ежегодно только Институтом археологии НАН Украины — главным научным учреждением в этой области — организуется не менее 30 экспедиций. Работают также экспедиции музеев, заповедников, университетов. Исследования проводятся практически на всей территории Украины.

В Украине археологи сделали одно из самых значительных открытий в мире. В 1971 году они нашли в кургане Толстая Могила, что на окраине города Покров Днепропетровской области, скифскую золотую пектораль. Это украшение стало известным на весь мир, а в ООН пектораль назвали одной из самых красивых памятников старины.

Associated Press

Поздравление с Днем археолога — прикольные sms

Мезозой, палеозой,

Схемы на пещерах —

Изучать вам не в первой

Наших предков эры.

Кладом выглядят для вас

Древние события,

Вы вершили и не раз

Важные открытия.

Пусть в работе ждет успех,

Чтобы непременно

Вы нашли быстрее всех

Нечто супер-ценное!

***

Археолог, пусть твой труд

Дарит новые находки,

К цели пусть ведет маршрут,

Чтобы удались раскопки!



Будь здоров и полон сил,

Счастлив будь и улыбайся,

Чтобы радость мир дарил,

Каждым мигом наслаждайся!

***

Так раскопки ты проводишь —

Все завидуют вокруг,

Клады, редкости находишь,

Археолог — ты, мой друг.



Интересное призванье

Так историю познать,

Есть всегда твое желанье

Что-то новое искать.



Я в твой день тебе желаю

Все загадки разгадать,

Что хранит земля родная,

Много ценностей сыскать.

***

Тайны прошлого искать

И загадку разгадать,

Чтоб понять, как люди жили,

Как работали, любили.



Вы романтики, мы знаем,

Вас сегодня поздравляем,

Археологам здоровья, счастья,

Радости желаем!

***

На развалинах древнего мира

Вы копаетесь в бурой пыли,

Не пройдете вы вечности мимо,

Даже если бы вдруг и могли.



Так пускай ваши дряхлые кости,

Черепки и осколки посуд

Вас когда-то (желаю я в тосте)

На научный Олимп вознесут!

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем археолога в прозе

С Днем археолога. Желаю каждый день искать то, что важно и интересно, всегда находить то, что нужно и уникально, постоянно докапываться до истины и странных находок, никогда не терять веры в себя!

***

Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.

***

Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.

***

Поздравляю с Днём археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!

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