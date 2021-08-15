День археолога: поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

День археолога призван привлечь внимание к важной общественной роли археологии как науки и археологической профессии.
Ежегодно в Украине 15 августа отмечается профессиональный праздник археологов. До 2008 года этот праздник в Украине был неофициальным.
История праздника
Достоверно неизвестно, почему праздновать этот день начали именно 15 августа. Одна из версий ведет к временам СССР и Трипольской экспедиции 1940-1950-х годов, которую возглавляла выдающийся археолог Татьяна Пассек (день рождения — 15 августа).
По легенде, впервые День археолога праздновали в 1947 году археологи Волго-Донской археологической экспедиции под руководством Бориса Михлина. С тех пор этот праздник отмечали все археологические экспедиции, которые находились на исследованиях "в полях". В этот день новичков во многих экспедициях посвящают в археологи, часто следуя древним мистериям.
До 2008 года праздник в Украине было неофициальным. Он был установлен указом Президента от 6 августа 2008 года с целью поддержки развития отечественной археологии и исследования и популяризации археологического наследия Украины.
Ежегодно только Институтом археологии НАН Украины — главным научным учреждением в этой области — организуется не менее 30 экспедиций. Работают также экспедиции музеев, заповедников, университетов. Исследования проводятся практически на всей территории Украины.
В Украине археологи сделали одно из самых значительных открытий в мире. В 1971 году они нашли в кургане Толстая Могила, что на окраине города Покров Днепропетровской области, скифскую золотую пектораль. Это украшение стало известным на весь мир, а в ООН пектораль назвали одной из самых красивых памятников старины.
Поздравление с Днем археолога — прикольные sms
Мезозой, палеозой,
Схемы на пещерах —
Изучать вам не в первой
Наших предков эры.
Кладом выглядят для вас
Древние события,
Вы вершили и не раз
Важные открытия.
Пусть в работе ждет успех,
Чтобы непременно
Вы нашли быстрее всех
Нечто супер-ценное!
***
Археолог, пусть твой труд
Дарит новые находки,
К цели пусть ведет маршрут,
Чтобы удались раскопки!
Будь здоров и полон сил,
Счастлив будь и улыбайся,
Чтобы радость мир дарил,
Каждым мигом наслаждайся!
***
Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.
Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.
Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.
***
Тайны прошлого искать
И загадку разгадать,
Чтоб понять, как люди жили,
Как работали, любили.
Вы романтики, мы знаем,
Вас сегодня поздравляем,
Археологам здоровья, счастья,
Радости желаем!
***
На развалинах древнего мира
Вы копаетесь в бурой пыли,
Не пройдете вы вечности мимо,
Даже если бы вдруг и могли.
Так пускай ваши дряхлые кости,
Черепки и осколки посуд
Вас когда-то (желаю я в тосте)
На научный Олимп вознесут!
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем археолога в прозе
С Днем археолога. Желаю каждый день искать то, что важно и интересно, всегда находить то, что нужно и уникально, постоянно докапываться до истины и странных находок, никогда не терять веры в себя!
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Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.
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Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.
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Поздравляю с Днём археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!
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