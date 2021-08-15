Взрыв танкера в Ливии: минимум 20 человек погибло

Взрыв танкера в Ливии: минимум 20 человек погибло

Около сотни людей получили ранения.

Минимум 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана.

Об этом информирует ливанский Красный Крест в сервисе микроблогов Twitter.

"Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккаре", — говорится в сообщении.

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Помощь раненым оказывают 22 команды организации.

Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили до 100 человек.

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