Взрыв танкера в Ливии: минимум 20 человек погибло

Около сотни людей получили ранения.
Минимум 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана.
Об этом информирует ливанский Красный Крест в сервисе микроблогов Twitter.
"Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккаре", — говорится в сообщении.
Помощь раненым оказывают 22 команды организации.
Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили до 100 человек.
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